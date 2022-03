Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: dans le vert, porté par l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - Eni gagne plus de 3% à Milan, porté par une analyse de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 16 euros, après une présentation stratégique du groupe énergétique italien, vendredi, à l'occasion de sa journée investisseurs.



Le broker indique ajuster ses estimations pour tenir compte de cette présentation, augmentant ainsi sa prévision de BPA pour 2022 de 15%, de façon à refléter des prix plus élevés au premier trimestre, et celle pour 2023 de 2%.



'L'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz russe continuera probablement d'affecter le sentiment à court terme, bien que l'action reste valorisée de manière attractive', ajoute-t-il, pointant ainsi un ratio P/E (cours sur BPA) 2022 à 6,7 fois.





Valeurs associées ENI MIL +3.00%