Eni: dans le rouge avec une dégradation de broker

Cercle Finance • 19/07/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - Eni recule de plus de 1% et sous-performe légèrement la tendance à Milan, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 17,3 à 14,7 euros sur le titre du groupe pétro-gazier italien.



A l'approche de la publication de ses résultats, le 26 juillet, le broker estime que le BPA du deuxième trimestre a chuté de 25%, et indique réduire ses prévisions d'EBIT et de résultat net sur la période 2024-26, de 13% et de 24% en moyennes, respectivement.





Valeurs associées ENI 14,10 EUR MIL -1,32%