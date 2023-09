Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENI : culmine vers 14,95E, du soutien à 14,3E information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - ENI culmine vers 14,95E (re-test du zénith de mi-février): le titre met fin à un funiculaire haussier parti de 12,5E le 27 juin mais pas encore à la tendance haussière qui reste protégée pour un double support horizontal et oblique vers 14,3E.





Valeurs associées ENI MIL -0.99%