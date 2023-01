Eni: Credit Suisse initie un suivi à surperformance information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 14:06

(CercleFinance.com) - Credit Suisse initie un suivi d'Eni avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 20 euros, anticipant un cash-flow des opérations de 71 milliards d'euros sur 2022-25, soit 9% de plus que la prévision de la compagnie pétro-gazière italienne.



Le broker, estimant qu'Eni peut améliorer ses marges en exploration et production, table aussi sur un rendement de free cash-flow de 19% en 2023 et de 16% en 2024, à comparer à respectivement 18% et 13% pour ses pairs européens.



S'attendant à ce que cette génération de cash se traduise par des dividendes et des rachats d'actions plus élevés, Credit Suisse prévoit 7,5 milliards de dollars de distributions aux actionnaires sur 2023-24, soit 15% de plus que le consensus.