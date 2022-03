Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: cooperation avec Air Liquide contre le CO2 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 13:35

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Eni annoncent la signature d'un protocole d'accord ayant pour objectif l'étude de solutions permettant de réduire en priorité les émissions de CO2 des industries les plus difficiles à décarboner dans le bassin méditerranéen.



Les deux entreprises s'associent en combinant leur expertise et leur savoir-faire reconnus dans le captage, le stockage, le transport et la séquestration définitive du CO2 (CCS). Elles définiront les solutions les plus adaptées pour un programme de CCS à grande échelle.



Air Liquide développera des solutions de réduction des émissions de CO2, en s'appuyant notamment sur ses technologies propriétaires comme le Cryocap, tandis qu'Eni identifiera les sites de séquestration de CO2 les plus appropriés en mer Méditerranée.