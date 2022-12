Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: contrat pour une installation offshore au Congo information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 15:46

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un contrat avec Wison Heavy Industry portant sur la construction et l'installation d'une unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) d'une capacité de 2,4 millions de tonnes par an, au large de la République du Congo.



Cette installation de 380 m de long et 60 m de large sera ancré à une profondeur d'eau d'environ 40 m et pourra stocker plus de 180 000 m3 de GNL (gaz naturel liquéfié) et 45 000 m3 de GPL (gaz de pétrole liquéfié).



La production de GNL devrait débuter en 2023, précise Eni.