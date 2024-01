Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: contrat de 8 projets solaires en Italie via GreenIT information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - GreenIT, la coentreprise italienne d'énergies renouvelables fondée en 2021 par Plenitude (Eni à 51% et Groupe CDP 49%) a signé un accord avec Galileo, la plateforme paneuropéenne de développement et d'investissement dans les énergies renouvelables, pour la réalisation de huit projets photovoltaïques, totalisant environ 140 MW, dans trois régions du sud, du centre et du nord de l'Italie.



Une fois opérationnelles, on estime que les centrales seront pourront couvrir la consommation électrique de plus de 90 000 foyers, contribuant ainsi aux objectifs de décarbonation de l'Italie et à sa transition énergétique.



L'initiative s'inscrit dans la stratégie de GreenIT, qui comprend également le développement et la construction d'usines greenfield, la construction de projets autorisés, le repowering des usines opérationnelles à la fin de leur cycle de vie dans le but d'étendre et d'améliorer leur capacité de production, et le développement de projets éoliens offshore.





