Eni: contraction des bénéfices, hausse des prévisions

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que l'EBIT ajusté du groupe ressort à 2,6 milliards d'euros au 3e trimestre, un chiffre inférieur aux attentes et en recul de 39% par rapport à la même période en 2022, pénalisé par un net recul du prix du Brent passé globalement de 100$ à 86$ en douze mois ainsi que par le repli du prix du gaz.



Eni affiche ainsi un bénéfice net ajusté de 1,8 milliard d'euros au 3e trimestre (supérieur aux attentes), en contraction de 51%, soit un BPA de 0,54 euro, contre 1,06 euro précédemment.



Dans le même temps, l'endettement net (hors IFRS 16) ressort à 8,68 milliards d'euros (+35%) et le levier du groupe à 0,15 contre 0,11 un an plus tôt.



Pour 2023, Eni annonce que sa prévision d'EBIT ajusté est relevée à environ 14 milliards d'euros, supérieure à la prévision de mi-année de 12 milliards d'euros, reflétant l'amélioration des conditions de marché.



Enfin, la direction rapporte qu'actuellement, chaque variation d'un dollar des prix du pétrole brut Brent (sur une base annuelle) à un impact d'environ 130 millions de dollars sur le flux de trésorerie.





Valeurs associées ENI MIL +0.18%