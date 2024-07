Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: construit une centrale hybride de 250 MW au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Eni et KazMunayGas (KMG) ont commencé la construction d'une centrale hybride de 250 MW combinant énergies renouvelables et gaz à Zhanaozen, Kazakhstan.



Ce projet, le premier du genre au Kazakhstan, intègre solaire, éolien et gaz pour fournir une électricité stable et à faible teneur en carbone aux filiales de KMG.



Il utilisera des technologies innovantes pour un avenir à faible émission de carbone.



Eni est actif au Kazakhstan depuis 1992, opérant dans les secteurs pétrolier, gazier et des énergies renouvelables, notamment via sa filiale Arm Wind avec une capacité installée de 150 MW.





