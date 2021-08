Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : consortium autour de l'éolien offshore norvégien information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé jeudi 12 août que Vårgrønn (développeur norvégien d'énergies renouvelables fondé par Eni et l'entrepreneur énergétique norvégien HitecVision) et Agder Energi (l'un des principaux producteurs norvégiens d'énergie hydroélectrique propre et renouvelable) allaient être rejoints par GIG - Green Investment Group (présenté comme l'un des plus grands développeurs d'infrastructures vertes au monde) afin de développer conjointement un site éolien offshore pouvant atteindre jusqu'à 3 GW de capacité dans la zone norvégienne de Sørlige Nordsjø II. Vårgrønn et Agder Energi détiendront chacun 37,5% et Green Investment Group détiendra 25% du consortium. La zone Sørlige Nordsjø II est l'une des deux zones ouvertes à l'octroi de licences pour le développement éolien offshore par le gouvernement norvégien. La Norvège possède d'ailleurs la superficie, les ressources éoliennes et la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour devenir une superpuissance éolienne offshore, précise Eni.

