Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : conduit un projet solaire aux USA avec Falck Renewables Cercle Finance • 17/11/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Eni et la société italienne d'énergie verte Falck Renewables ont annoncé mardi l'acquisition conjointe d'un projet solaire prêt à construire en Virginie (Etats-Unis). Les deux sociétés ont signé aujourd'hui un accord avec Savion afin de se porter acquéreurs de ce projet de 30 MW, destiné à fournir une énergie sans carbone à une entreprise de services publics régionale. Selon les termes de l'accord, c'est leur coentreprise Novis qui acquerra le projet, fournira des panneaux de protection, organisera le financement et assurera la gestion de la construction du projet, sur la base de coûts estimés à près de 35 millions de dollars, ont indiqué Eni et Falck Renewables. Les opérations commerciales devraient débuter au cours du 3e trimestre 2021.

Valeurs associées ENI MIL +0.46%