Eni: compte céder des parts de Vår Energi

(CercleFinance.com) - Eni et HitecVision, qui détiennent respectivement 69,85% et 30,15% de Vår Energi annoncent la mise en vente de 220 millions d'actions Vår Energi à un prix unitaire compris entre 28 et 31,5 NOK avec une possibilité de proposer 55 millions d'actions supplémentaires.



Les actions seront proposées à part égales par Eni et Hitec Vision. Eni précise qu'il conservera une participation majoritaire dans la société.



Pour Eni, l'opération s'inscrit dans une stratégie de valorisation des actifs afin de libérer de nouvelles ressources et accélérer la stratégie de transition énergétique.







