Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: collaboration entre Versalis et Gruppo Boero information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 15:36









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa sa société chimique, Versalis, a débuté une collaboration avec Gruppo Boero, spécialiste des produits de peinture pour la construction et la plaisance, autour du développement de produits fabriqués à partir de matières premières renouvelables pour l'industrie de la plaisance.



Dans ce contexte, Versalis a développé des durcisseurs pour les systèmes époxy qui sont plus durables que les alternatives existantes sur le marché, contenant plus de 50 % de matières premières issues de sources renouvelables.



La collaboration englobe également l'utilisation d'une matière première biosourcée aux propriétés antibactériennes qui a de multiples applications potentielles.



Versalis fournira de plus amples détails sur les produits issus de cette collaboration à l'occasion du Salone Nautico de Venise (31 mai - 4 juin).





Valeurs associées ENI MIL -2.90%