Eni: collaboration de R&D autour de l'informatique quantique information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 15:49

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui la mise en place d'une collaboration avec Pasqal, spécialise de l'informatique quantique, dans le but de développer des solutions HPC (calcul haute performance) de nouvelle génération via l'informatique quantique, une technologie qui exploite les lois de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes trop complexes pour les ordinateurs classiques.



'L'application de la technologie quantique au secteur de l'énergie pourrait permettre d'accélérer davantage la transition énergétique', analyse Eni.



Alors qu'Eni exploite d'ailleurs déjà l'un des plus puissants supercalculateurs du monde au sein de son Green Data Center située à Ferrera Erbognone (Italie), la firme italienne estime que l'utilisation des algorithmes propriétaires de Pasqal lui permettra de progresser dans ses domaines de recherche et de débloquer de nouvelles capacités.



'Les ordinateurs quantiques de PASQAL nous permettront de compléter nos flux de travail HPC conventionnels dans des domaines tels que l'optimisation et l'apprentissage automatique et accélérer nos recherches pour créer de nouvelles solutions aux problèmes les plus urgents de l'industrie de l'énergie', résume Dario Pagani, responsable du calcul numérique et haute performance d'Eni.