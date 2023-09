Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: collaboration avec LG Chem en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 10:00

(CercleFinance.com) - Eni Sustainable Mobility annonce une collaboration avec LG Chem, le principal producteur de produits chimiques sud-coréen, afin d'étudier la possibilité de développer et d'exploiter une nouvelle bioraffinerie au complexe chimique de Daesan de LG Chem, à 80 kilomètres au sud-ouest de Séoul, en Corée du Sud.



Ensemble, les entreprises examinent les faisabilités techniques et économiques du projet proposé.



La décision finale concernant l'investissement est prévue d'ici 2024 et cette potentielle bioraffinera devrait être achevée d'ici 2026 dans le complexe pétrochimique intégré existant à Daesan, en Corée.



L'idée est de répondre à la demande croissante de carburants et de plastiques plus durables produits par des processus à faible émission de carbone, ainsi qu'à contribuer à décarboner progressivement le secteur de l'énergie et de la mobilité.