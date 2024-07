Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: coentreprise autour de la technologie quantique information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Eni annonce la formation de Eniquantic, une coentreprise crééé avec ITQuanta avec l'ambition de développer une machine quantique intégrée capable de résoudre des problèmes complexes et de soutenir la transition énergétique.



Eniquantic utilisera les superordinateurs HPC d'Eni pour explorer les intégrations entre architectures quantiques et classiques et tester des algorithmes quantiques sur des cas d'utilisation liés à l'énergie.



Ce projet renforce le leadership d'Eni en calcul haute performance et s'inscrit dans sa stratégie de valorisation des compétences internes et des solutions technologiques pour créer de nouvelles initiatives entrepreneuriales.





