Eni: Claudio Descalzi a rencontré le président du Congo information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a rencontré samedi à Brazzaville le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, pour discuter des principales activités commerciales de la société dans le pays.



M. Sassou Nguesso et M. Descalzi ont mis l'accent sur les progrès réalisés en matière de valorisation et de commercialisation des ressources gazières du pays, qui permettront d'exporter environ 1 milliard de mètres cubes de gaz au cours de l'hiver 2023-2024 et jusqu'à 4,5 milliards par an à partir de l'hiver 2024-2025 grâce à des installations flottantes de GNL.



Le président-directeur général a ensuite évoqué les initiatives d'agrofourniture lancées au Congo, basées sur la culture du ricin et d'autres oléagineux pour le bioraffinage.



Le démarrage du premier agri-hub pour la production d'huile végétale est prévu pour 2023, avec une capacité de 30 000 tonnes/an, ce qui permettra d'atteindre 170 000 tonnes/an en 2026 et 200 000 tonnes/an d'ici 2030.



Enfin, les parties ont discuté des principaux projets contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, notamment le projet intégré de Hinda, qui fournit un accès à l'eau, aux soins médicaux et à l'éducation à quelque 25 000 bénéficiaires.