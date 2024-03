Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: cession d'activité 'upstream' au Congo à Perenco information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir finalisé la vente de ses participations dans plusieurs permis 'upstream' au Congo à la compagnie pétrolière indépendante franco-britannique Perenco.



Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à concentrer ses activités Upstream sur des développements majeurs.



Eni assure être à ce jour la seule entreprise engagée dans le développement des vastes ressources gazières du pays, notamment à travers le projet Congo LNG.



Selon Eni, cette opération permettra au groupe de simplifier son périmètre d'activités et d'augmenter ses ressources pour financer d'importants investissements dans les énergies renouvelables.





