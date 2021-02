Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : certification ISCC Plus pour des produits Versalis Cercle Finance • 16/02/2021 à 16:38









(CercleFinance.com) - Eni annonce que Versalis, sa société chimique d'Eni, a obtenu la certification ISCC Plus pour ses produits issus du bionaphta et du recyclage chimique dans les usines de Brindisi, Porto Marghera, Mantoue, Ferrara et Ravenne. Cette reconnaissance constitue une étape importante vers l'objectif de mise sur le marché de produits décarbonés et 'circulaires', indique Eni. Le bionaphtha sera rendu disponible grâce à l'intégration de Versalis dans Eni, transformant deux raffineries de Venise Porto Marghera et Gela en bioraffineries, garantissant l'approvisionnement en matières premières durables à partir d'huiles végétales, d'huiles alimentaires épuisées ou d'autres types de déchets organiques. Le processus de certification ISCC Plus, lancé chez Versalis en 2020, sera étendu à d'autres usines italiennes et étrangères au cours de l'année, annonce Eni.

