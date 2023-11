Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: célèbre le démarrage du champ Baleine en Côte d'Ivoire information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 15:43









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire afin de célébrer le démarrage de la production du champ Baleine, situé au large de la côte orientale de la Côte d'Ivoire, et passer en revue les activités d'Eni dans le pays.



Eni et son partenaire Petroci ont lancé avec succès la production à Baleine en août de cette année, atteignant un délai de mise sur le marché de moins de deux ans depuis la découverte.



La production pétrolière de Baleine s'élève à 20 000 barils/jour, dépassant largement les 12 000 barils/jour initialement prévus.



Le projet devrait atteindre son plateau de 50 000 barils de pétrole par jour d'ici fin 2024, à l'issue de la deuxième phase de développement. A terme, le développement du champ devrait pouvoir atteindre une production allant jusqu'à 150 000 barils/jour.



La production de gaz de Baleine est entièrement destinée au marché intérieur, renforçant ainsi l'accès à l'énergie en Côte d'Ivoire. De plus, le projet est le premier développement Net Zéro (Scope 1 et 2) en Afrique, assure Eni.







