Eni : cède ses activités au Pakistan

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir conclu un accord afin de vendre ses parts dans ses entités au Pakistan à Prime International Oil & Gas Company, une société nouvellement créée formée par les anciens employés locaux d'Eni et Hub Power Company Ltd, le plus grand producteur d'électricité indépendant pakistanais.

Les activités couvertes par l'accord comprennent des participations dans huit baux de développement et de production dans la ceinture de Kithar Fold et les bassins du Moyen-Indus et quatre permis d'exploration dans les bassins offshore du Moyen-Indus et de l'Indus.

Cet accord s'aligne sur la stratégie plus large d'Eni consistant à remodeler et à simplifier le portefeuille de l'entreprise, à extraire une valeur supplémentaire de ses actifs stratégiques et à céder des activités non stratégiques conformément à son plan stratégique 2021-2014.