Eni: Callisto choisi par l'UE comme projet d'intérêt commun

(CercleFinance.com) - Eni annonce que projet intégré de Capture et Stockage du Carbone (CSC) Callisto en Méditerranée, proposé conjointement par Eni et Snam avec la collaboration d'Air Liquide -qui en est également le coordinateur et qui est ancré sur le hub de stockage de CO2 de Ravenna- a été sélectionné par la Commission européenne pour rejoindre la liste des Projets d'Intérêt Commun (PIC).



Callisto vise à développer une chaîne de valeur de CSC dans le sud-ouest de l'Europe, en mettant l'accent sur la décarbonation des zones industrielles italiennes, en commençant par celles de Ravenna et Ferrara, ainsi que le hub de Fos-Marseille en France.



Le projet est dirigé par Eni et Snam en Italie, et par Air Liquide pour le cluster industriel de Fos-Marseille en France.



Le projet vise à développer le plus grand réseau en Méditerranée pour la capture, le transport et le stockage de CO2, offrant une solution de décarbonisation pour les industries telles que les cimenteries, les engrais, les aciéries, etc.





