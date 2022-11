Eni: Berenberg reste à achat après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 14:37

(CercleFinance.com) - Berenberg maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 16,5 euros sur Eni, tout en remontant ses estimations de BPA de 4,8%, 10,7% et 2,3% pour les exercices 2022 à 2024 respectivement.



Il justifie ces relèvements par des prévisions de résultats plus élevées pour les activités aval et un portefeuille gaz et GNL plus fort, contrebalancés dans une certaine mesure par une production en E&P (exploration et production) plus faible.



'Le troisième trimestre 2022 a été un autre trimestre solide pour Eni, avec des bénéfices dépassant le consensus, et des objectifs pour l'exercice 2022 augmentés pour le deuxième trimestre consécutif', souligne le broker.