Eni: Berenberg n'est plus acheteur, le titre recule

(CercleFinance.com) - Eni accuse mercredi la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE MIB après que Berenberg a abaissé sa recommandation sur le titre d'achat à 'conserver'.



Vers 15h00, le titre du groupe énergétique italien perd 1,5% tandis que le MIB est globalement stable.



Dans une note, Berenberg estime que la normalisation des prix du gaz est appelée à pénaliser les résultats du groupe, qu'il considère comme un grand bénéficiaire de l'envolée des prix des hydrocarbures ces deux dernières années.



'S'il est vrai que le titre n'est pas cher, les éléments contraires pesant sur les résultats et la perspective d'un moindre ratio de distribution aux actionnaires nous amènent à privilégier d'autres noms au sein du secteur', explique l'intermédiaire financier.



Berenberg abaisse par ailleurs son objectif de cours à 15 euros, contre 17,5 euros précédemment.





