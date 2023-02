Eni: bénéfice net ajusté triplé en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 10:00

(CercleFinance.com) - Eni annonce ce matin que son EBIT ajusté a atteint 20,4 Mds$ au titre de l'exercice 2022, un chiffre plus que doublé (+111%) par rapport à l'an dernier.



Dans le même temps, le bénéfice net ajusté a été multiplié par trois (+207%) s'établissant à 13,3 Mds$, ce qui représente un BPA ajusté de 3,78$ contre 1,19$ un an plus tôt.



'L'entreprise a réalisé d'excellents résultats financiers et opérationnels tout en contribuant à la stabilité des approvisionnements énergétiques de l'Italie et de l'Europe et en faisant progresser ses plans de

décarbonation', a commenté Claudio Descalzi, CEO de Eni.



Le directeur général indique vouloir poursuivre sur cette voix, tout en assurant des rendements attractifs aux actionnaires.



Eni compte dévoiler ses objectifs financiers pour 2023 plus tard dans la journée.