Eni: bénéfice net ajusté en repli de 21% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Eni annonce une baisse de 21% de son bénéfice net ajusté au 2e trimestre, à 1,52 milliard d'euros, globalement en ligne avec les attentes, malgré une hausse de 6% de la production d'hydrocarbures.



De son côté, l'EBIT ajusté (proforma) s'établit à 4,1 milliards d'euros, en repli de 3%.



S'appuyant sur les performances opérationnelles positives de l'E&P (Exploration & Production), Eni estime que la production d'hydrocarbures pour l'année entière devrait se situer dans le haut de la fourchette anticipée de 1,69 à 1,71 million de barils équivalent pétrole par jour, au prix du Brent prévu de 86 $ le baril.



Pour Enilive et Plenitude, Eni cible un EBITDA ajusté pro forma d'environ 1 milliard d'euros pour chaque segment 'malgré un environnement de marché plus faible'.



Enfin, le groupe visa à atteindre une capacité renouvelable installée de 4 GW d'ici la fin de l'année 2024 (+30% par rapport à l'année précédente).







