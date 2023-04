Eni: bénéfice net ajusté en baisse de 11% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 10:26

(CercleFinance.com) - Eni vient de publier ses résultats au titre du 1er trimestre 2023. L'EBIT ajusté du Groupe ressort à 5 milliards d'euros, un chiffre en recul de 5% par rapport à la même période en 2022, malgré une baisse de 20 % des prix du pétrole brut et une baisse de 42 % des prix du gaz.



Le bénéfice net ajusté du Groupe ressort à 2,9 milliards d'euros (contre 3,2 MdsE un an plus tôt), en recul de 11%.



L'endettement net hors IFRS 16 au 31 mars 2023 s'élève à 7,8 MdsE et le levier du Groupe à 0,14 contre 0,13 au 31 décembre 2022.



'Eni a fourni d'excellents résultats opérationnels et financiers malgré un scénario d'affaiblissement. Cela a été porté par un résultat E&P résilient qui a caractérisé une reprise de la production d'hydrocarbures et de très bonnes performances dans le gaz et le GNL', indique Claudio Descalzi, le directeur général.