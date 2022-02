Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: bénéfice net ajusté de 4,7 Mds$ en 2021 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 10:06

(CercleFinance.com) - Porté par la flambée des cours en 2021, Eni annonce un chiffre d'affaires de 77,7 Mds$ en 2021, contre 44,9 Mds$ un an plus tôt.



Le géant italien des hydrocarbures présente un bénéfice opérationnel ajusté de 9,6 Mds$, contre 1,89 Md$ en 2020, soit une hausse de 409% en l'espace d'un an.



Enfin, le bénéfice net ajusté de 4,7 Mds$ contre une perte de 758 M$ un an auparavant. Le BPA ajusté ressort ainsi à 1,3$, contre -0,21$ en 2020.



Claudio Desclazi, directeur général d'Eni, souligne qu'il s'agit de la meilleure performance du groupe depuis 2012, une période au le prix du baril avait dépassé la barre des 110$.



'Le portefeuille amont s'est également révélé être un levier de valeur dans la transition énergétique, comme en témoigne le succès de la cotation de Vår Energi à la bourse norvégienne', poursuit le responsable.



Au 4e trimestre, le bénéfice opérationnel ajusté est ressorti en hausse de 680%, passant de 488 M$ un an plus tôt à 3,8 Mds$, tandis que le bénéfice net ajusté est passé de 50M$ à 2,1 Mds$. Le BPA ajusté trimestriel s'établit donc à 0,58$, contre 0,01$ au 4e trimestre 2020.



'Au total, nos performances en 2021 ont mis en évidence l'efficacité de la stratégie lancée au début de la pandémie, qui nous a permis de retrouver en quelques mois la solidité de nos bilans d'avant crise tout en améliorant simultanément nos plans de transition', conclut le directeur général.