Eni: bénéfice net ajusté d'environ 3,27 MdsE

(CercleFinance.com) - Le bénéfice net ajusté du groupe au premier trimestre 22 s'est élevé à environ 3,27 milliards d'euros, soit une augmentation de 3 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 21.



Le Groupe a enregistré un EBIT ajusté de 5,19 milliards d'euros, en hausse de 300% par rapport au premier trimestre 21.



Cette performance est due aux solides résultats du segment E&P qui a enregistré une augmentation de 3 milliards d'euros de l'Ebit ajusté grâce à la hausse des prix réalisés dans la production en quote-part (+70% en moyenne).



Le flux de trésorerie ajusté du Groupe avant fonds de roulement au coût de remplacement s'est établi à 5,61 milliards d'euros, soutenu par la forte performance de l'activité de base (en hausse de 186% par rapport au T1 21).



Après avoir financé les investissements organiques de 1,62 milliard d'euros, le Groupe a obtenu un FCF organique de 1,8 milliard d'euros.

Le flux de trésorerie du trimestre a été stimulé par la clôture de l'offre d'actions dans Vår Energi, avec un produit pour Eni d'environ 0,4 milliard d'euros.



L'endettement net au 31 mars 2022, avant l'effet de l'IFRS 16 s'élève à 8,62 milliards d'euros et l'effet de levier continue de s'améliorer à 0,18 contre 0,20 au 31 décembre 2021.





Valeurs associées ENI MIL +0.85%