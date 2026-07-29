Eni augmente ses rachats d'actions alors que son bénéfice du deuxième trimestre atteint son plus haut niveau depuis trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions, chiffre clé pour le résultat net ajusté, nouvelles prévisions de production) par Francesca Landini

Le groupe énergétique italien Eni

ENI.MI a relevé mercredi son programme de rachat d'actions de 600 millions d'euros, le portant à 3,4 milliards d'euros (3,9 milliards de dollars), après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre.

Le bénéfice net ajustéde cette entreprise contrôlée par l’État a plus que doublé entre avril et juin pour atteindre 2,3 milliards d’euros, dépassant ainsi le consensus des analystes (2,09 milliards d’euros) établi par legroupeet atteignant son plus haut niveau depuis trois ans.

Eni a indiqué qu’elle pourrait verser un dividende supplémentaire au quatrième trimestre si le cours du Brent restait nettement supérieur à ses prévisions.

Ces résultats ont été soutenus par la croissance des activités en amont du groupe, les progrès réalisés par la division des biocarburants Enilive et la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran.

La production d’hydrocarbures a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 1,789 million de barils équivalent pétrole (BOE) par jour au deuxième trimestre, ce qui a conduit la société à revoir à la hausse son objectif de croissance annuel, le portant de 3 %-4 % à 5 %.

Le résultat avant intérêts et impôts ajusté pro forma (EBIT) de la division exploration et production (E&P) d’Eni s’est établi à 4,77 milliards d’euros, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,01 milliards d’euros.

“Nous développons avec succès notre activité E&P en vue de la prochaine phase de croissance et de création de valeur”, a déclaré le directeur général Claudio Descalzi dans un communiqué.

Il a notamment évoqué le lancement de la coentreprise Searah en Indonésie et en Malaisie, ainsi que “plusieurs avancées dans le cadre de projets et une expansion vers de nouvelles zones géographiques”.

(1 dollar = 0,8773 euro)