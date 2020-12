Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : annonce une collaboration stratégique avec Snam et CDP Cercle Finance • 23/12/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé une lettre d'intention avec Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et Snam afin de démarrer 'une collaboration stratégique pour la transition énergétique'. Les trois sociétés vont ainsi favoriser les initiatives conjointes, y compris des partenariats, visant à développer la production, le transport et la commercialisation d'hydrogène vert. Il s'agira aussi de conduire des projets dans des domaines clés pour la transition énergétique, comme l'économie circulaire (y compris l'utilisation du biométhane) et la mobilité durable. Eni et Snam pourront apporter leurs compétences techniques et industrielles tandis que CDP apportera ses compétences financières et son expertise dans la gestion des relations avec les institutions.

Valeurs associées ENI MIL +0.98%