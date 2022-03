Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: alimente l'aéroport de Rome en SAF information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 12:42









(CercleFinance.com) - Eni annonce que l'aéroport de Rome Fiumicino va augmenter la disponibilité du SAF (Sustainable Aviation Fuel), un biocarburant d'aviation fabriqué à partir de matières premières renouvelables.



À partir de demain, l'aéroport va augmenter sa distribution de SAF permettant à ITA Airways d'alimenter les vols Rome-Venise et Rome-Barcelone en SAF tout au long de l'année 2022.



Dans ce cadre, Eni fait savoir que 3000 tonnes contenant du carburant traditionnel ainsi que du SAF Eni sont arrivées de la raffinerie Eni de Tarente au port de Civitavecchia qui approvisionne directement l'aéroport de Rome Fiumicine depuis un dépôt côtier.



' Les biocarburants durables pour l'aviation sont désormais la seule solution disponible pour réduire l'empreinte carbone du secteur ', souligne Giuseppe Ricci, directeur général d'Energy Evolution chez Eni.









