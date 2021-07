Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : acquisition de Dhamma Energy Group information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Eni, par l'intermédiaire d'Eni gas e luce, annonce l'acquisition de Dhamma Energy Group auprès des partenaires fondateurs concernés. La société détient une plateforme de développement de centrales solaires en France et en Espagne ainsi qu'un pipeline de projets à différents stades de développement pour près de 3 GW dans les deux pays. Par ailleurs, Dhamma Energy Group dispose aussi de centrales déjà en exploitation ou en développement avancé en France pour environ 120 MW. La transaction comprend l'intégration de l'équipe qui a contribué au succès de Dhamma dans Eni gas e luce, fournissant une base pour le développement ultérieur du portefeuille de projets renouvelables d'Eni gas e luce. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan d'extension de la capacité de production d'électricité renouvelable et de son intégration dans les activités de détail sur les marchés français et espagnol.

