Eni : acquisition dans les énergies renouvelables aux USA

(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier italien Eni a annoncé jeudi l'acquisition, aux côtés de son compatriote Falck Renewables, de Building Energy Holdings US, détenteur d'un portefeuille de 62 mégawatts (MW) d'actifs éoliens et solaires en activité aux Etats-Unis, notamment dans l'Iowa. Le périmètre de l'opération, dont le prix total est évalué à 32,5 millions de dollars, englobe également des projets éoliens et solaires en cours de développement pour une capacité susceptible d'atteindre 160 MW. Novis Renewables, la filiale commune de Falck Renewables et Eni aux Etats-Unis, exploite déjà 113 MW d'actifs solaires dans le pays.

Valeurs associées ENI MIL -0.99%