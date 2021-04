Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : acquisition d'un bloc aux Emirats Arabes Unis Cercle Finance • 19/04/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa filiale Eni RAK s'est vu attribuer le bloc 7, d'une superficie de 430 km², situé sur la côte de Ras Al Khaimah, aux Émirats Arabes Unis (EAU). Eni RAK agira en tant qu'opérateur du bloc avec une participation de 90% et la compagnie pétrolière nationale de Ras Al Khaimah, RAK Gas, en tant que partenaire avec une participation de 10%. L'acquisition du bloc 7 représente une nouvelle étape dans le positionnement d'Eni au Moyen-Orient et aux EAU en particulier. Par ailleurs, Eni a annoncé aujourd'hui sa participation à l'Expo 2020 à Dubaï en tant que 'sponsor Platine' du pavillon italien, où l'entreprise illustrera sa stratégie de décarbonation axée sur l'innovation appliquée à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique.

