Eni: achève la construction d'un 'agri-hub' au Kenya information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 12:11

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir achevé la construction d'une usine de collecte et de pressage des graines oléagineuses (agri-hub) à Makueni (Kenya) et a commencé la production de la première huile végétale pour les bio-raffineries.



Ce premier agri-hub aura une capacité installée de 15 000 tonnes avec une production prévue de 2 500 tonnes en 2022, précise Eni.



'Ce projet incarne tous les piliers de l'approche d'Eni en matière de durabilité. Premièrement, la neutralité carbone, car le bioraffinage est un élément important dans notre chemin vers zéro émission d'ici 2050. Deuxièmement, l'excellence opérationnelle, car nous avons achevé les travaux dans les délais (...), troisièmement, le développement social, car nous créons des opportunités pour la communauté locale', indique Claudio Descalzi, directeur général d'Eni.



L'agri-hub traitera le ricin, le croton et les graines de coton pour en extraire l'huile végétale. L'installation produira également des aliments pour animaux et des bio-engrais. Enfin, le centre fonctionnera également comme un centre de formation et de soutien technique pour les agriculteurs.



Eni précise que la construction d'un deuxième agri-hub est prévue afin d'atteindre une capacité totale de 30 000 tonnes par an d'huile végétale en 2023.