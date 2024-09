Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: accord tripartite pour réutiliser les pneus usagés information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que Bridgestone EMEA, Grupo BB&G et Versalis (société chimique d'Eni) ont signé un accord pour créer un écosystème fermé visant à transformer les pneus en fin de vie en nouveaux pneus.



Ce partenariat combine les compétences et l'innovation des trois entreprises pour développer une chaîne d'approvisionnement durable et évolutive.



Le communiqué rapporte que chaque année, près d'un milliard de pneus arrivent en fin de vie.



Grâce à ce partenariat, les pneus usagés seront convertis en huile de pyrolyse de pneu (TPO), permettant de fabriquer des élastomères pour de nouveaux pneus.



Cette collaboration visera à développer la technologie de pyrolyse, à intégrer le TPO dans le marché et à étendre l'utilisation des polymères comme ressource circulaire.





