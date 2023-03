Eni: accord pour trois projets éoliens offshore en Italie information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - GreenIT, la joint-venture italienne dans les énergies renouvelables entre Plénitude (Eni) et CDP Equity (Groupe CDP), et Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via ses fonds phares ont signé un accord pour développer trois projets éoliens offshore flottants dans le Latium (région d'Italie) et la Sardaigne, à environ 30km des côtés.



Plus précisément, l'accord porte sur le développement d'un projet dans le Latium pour une capacité totale allant jusqu'à 540 MW et de deux autres parcs éoliens situés au large d'Olbia (Sardaigne), d'une puissance d'environ 500 MW et 1 000 MW.



Ensemble, les trois projets produiront environ 5 TWh/an avec une exploitation commerciale prévue entre 2028 et 2031 une fois le processus d'autorisation et la phase de construction ultérieure achevés.