Eni:accord pour plus de durabilité dans les sports équestres information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 17:14

(CercleFinance.com) - Eni, la Fédération italienne des sports équestres (FISE) et Scuderia 1918 ont signé un accord visant à développer des initiatives conjointes pour faire progresser la transition énergétique dans les activités équestres.



Cette collaboration vise à promouvoir une plus grande durabilité et la décarbonisation des clubs équestres et des grandes écuries nationales, avec une vision stratégique basée sur des initiatives solides et cohérentes avec les principes des disciplines équestres.



Dans sa vision, l'accord promeut des principes écologiques et éthologiques visant à améliorer le bien-être des chevaux et à développer des projets durables qui améliorent la relation intime entre les hommes et les animaux au coeur de l'équitation.



L'innovation au sein du partenariat sera stimulée par la recherche, l'étude et le développement de nouvelles technologies, qui visent à améliorer les qualités sportives et compétitives des athlètes, des chevaux et des cavaliers, afin de créer une équitation de haut niveau.



Maurizio Maugeri, responsable de l'évolution de l'énergie durable B2B chez Eni, a déclaré : ' De nombreuses solutions sont en cours d'évaluation et, grâce à cet accord, elles pourront être étudiées et développées dans le but de rendre ce secteur encore plus en phase avec son environnement. '