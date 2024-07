Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: accord pour céder NAOC à Oando, au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé voir obtenu l'approbation de la Commission de Régulation du Pétrole en Amont du Nigeria (NUPRC) pour vendre Nigerian Agip Oil Company (NAOC) à Oando, société pétrolière et gazière du Nigeria.



NAOC, filiale entièrement détenue par Eni, est spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz onshore ainsi que dans la production d'énergie au Nigeria.



Eni précise que la participation de NAOC dans la Joint Venture SPDC (Shell Production Development Company) n'est pas incluse dans cette vente et restera dans le portefeuille d'Eni.



Le JV SPDC est une collaboration entre Shell, qui détient 30 % de participation et en est l'opérateur, TotalEnergies (10 %), NAOC (5 %) et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) (55 %).







