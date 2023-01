Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord entre Plénitude et Simply Blue Group information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa société Plénitude a signé un accord avec Simply Blue Group, un développeur irlandais de projets 'd'économie bleue', pour le développement conjoint d'un pipeline de nouveaux projets éoliens offshore flottants en Italie.



A travers cette collaboration, les parties souhaitent combiner les capacités techniques et financières et l'expérience de Plénitude sur le marché italien de l'énergie, avec l'expérience de Simply Blue Group dans le développement de projets éoliens flottants mondiaux.



Les deux premiers projets éoliens offshore flottants, 'Messapia' dans les Pouilles et 'Krimisa' en Calabre, ont déjà été soumis aux autorités compétentes. Ces deux projets de respectivement 1,3 GW et 1,1 GW pourront fournir une production annuelle de 3,8 TWh et 3,5 TWh.





