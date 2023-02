Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord en Italie pour prévenir la cybercriminalité information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 15:24









(CercleFinance.com) - Eni et la police d'État italienne ont renouvelé un accord pour prévenir et combattre la cybercriminalité contre les systèmes et services d'information jugés essentiels pour le pays, à l'instar des installations d'Eni, jugées d'intérêt national.



A ce titre, il est nécessaire de s'assurer de l'intégrité des systèmes d'information sous-tendant la poursuite de la stratégie d'entreprise, indique Eni.



'Compte tenu de la nature insidieuse et imprévisible des cybermenaces, de telles collaborations sont essentielles pour créer un système efficace de lutte contre la cybercriminalité par le partage d'informations et la coopération opérationnelle', ajoute l'entreprise.





