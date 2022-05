Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord élargi avec XEV autour de l'e-mobilité information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - Eni annonce élargir sa collaboration avec XEV, une société de planification, conception et production de véhicules électriques, après le lancement du système d'autopartage de voitures électriques Enjoy à Turin.



Les deux sociétés ont signé un accord de coopération autour de la R&D de systèmes de mobilité durable dans le but de réduire l'impact environnemental des véhicules et développer les technologies d'échange de batteries.



L'accord vise à développer conjointement le secteur des voitures de ville électriques, notamment pour mettre en oeuvre la technologie d'échange de batterie de XEV.



Une étude de faisabilité sera dédiée à un projet industriel impliquant la production par Eni de pièces, d'accessoires et de pneumatiques pour véhicules en utilisant des matériaux et des procédés issus de sites industriels en Italie, notamment issus de la chimie renouvelable.





