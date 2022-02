Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord de recherche avec l'Université de Milan-Bicocca information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui la signature d'un accord de recherche conjointe avec l'Université de Milano-Bicocca d'une durée de cinq ans, dans des domaines liés à la transition énergétique et pour lesquels l'Université est reconnue comme 'un centre d'excellence'.



L'accord définit notamment six axes de recherche tels que la fusion magnétique; les batteries; la géothermie et l'hydrogéologie; les applications environnementales; la caractérisation et la modélisation géo-bio-hydro-chimique; et l'assainissement des espaces par les technologies plasma.



Pour Eni, la collaboration représente 'une nouvelle étape importante vers le renforcement de son leadership technologique dans la transition énergétique'.





