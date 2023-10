Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord de principe avec la DESNZ britannique information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir conclu un accord de principe au sujet du modèle économique, réglementaire et de gouvernance pour le transport et le stockage du dioxyde de carbone au sein du cluster de capture et de stockage du carbone (CCS) industriel HyNet North West.



L'accord a été conclu avec le Département de la Sécurité Énergétique et de la Neutralité Carbone (DESNZ) du gouvernement britannique.



Cet accord constitue une étape importante vers la pleine opérationnalité d'HyNet North West en tant que premier projet de CCS réglementé basé sur des actifs, fournissant des services de transport et de stockage de carbone aux entreprises du Nord-Ouest de l'Angleterre et du Nord du Pays de Galles.



Eni estime que le CCS pourrait jouer un rôle crucial dans la stratégie de transition énergétique et devenir une activité significative pour l'entreprise.



L'entreprise prévoit de créer un deuxième hub de CCS au Royaume-Uni pour la décarbonation du Bacton Energy Hub et de la région de l'estuaire de la Tamise, et elle a obtenu une licence pour stocker du dioxyde de carbone dans le champ de gaz épuisé de Hewett dans le sud de la mer du Nord.



Ensemble, HyNet North West et Bacton ont la capacité de stocker 500 millions de tonnes de CO2.





