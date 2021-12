Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : accord de licence entre Versalis et Supreme Petrochem information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir aujourd'hui que Versalis, sa société chimique, a accepté de concéder sous licence la technologie d'une unité de production de plastique ABS (Acrylonitrile-Butadiene Styrene) d'une capacité de 70 kt/an à Supreme Petrochem Ltd., l'un des principaux producteurs indiens de polystyrène et de polystyrène expansible. L'unité sera construite dans l'État indien du Maharashtra et permettra de produire des polymères styréniques à faible empreinte carbone grâce à des émissions et une consommation d'énergie réduites. Eni précise que cet accord de licence confirme le rôle primordial de Versalis dans les polymères styréniques et renforce sa position sur le marché asiatique dont le domaine pétrochimique est en forte expansion.

Valeurs associées ENI MIL +2.04%