Eni: accord de coopération pour bioraffinage au Bénin

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord de coopération avec le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche du Bénin afin de développer conjointement des initiatives agro-industrielle dans le cadre du bio-raffinage.



Selon les termes de l'accord, les partenaires évalueront les opportunités du pays dans le domaine de l'agriculture et des matières premières végétales pour développer des cultures oléagineuses pour le système de bio-raffinage d'Eni.



L'accord permettra ainsi à Eni de contribuer au développement de nouveaux modèles industriels dans le pays, garantissant la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement en matières premières agricoles.





Valeurs associées ENI MIL +1.76%