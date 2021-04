Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : accord de coopération avec l'Université de Padoue Cercle Finance • 27/04/2021 à 12:43









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé aujourd'hui un accord de coopération de trois ans avec l'Université de Padoue (Italie) pour la transition énergétique, la transformation numérique et l'économie circulaire. 'Cette coopération axée sur l'innovation prépare le terrain pour surmonter les défis auxquels les entreprises et la société civile doivent faire face grâce au développement de technologies pour l'avenir de l'énergie ', assure le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi. Ce partenariat renforce aussi la collaboration existante dans des domaines clés pour Eni, tels que la géologie et la géophysique, et identifie de nouvelles lignes stratégiques de R&D durable, notamment autour de nouvelles technologies pour la capture et le stockage du carbone, l'exploitation de l'énergie solaire ou encore des études sur la fusion nucléaire par confinement magnétique.

