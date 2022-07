Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord d'achat de licence auprès de Forever Plast information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 13:03









(CercleFinance.com) - Eni annonce que Versalis, son entreprise chimique, et Forever Plast, entreprise italienne spécialiste du recyclage des plastiques post-consommation, ont signé un nouvel accord dans le cadre d'un projet visant à transformer le site industriel de Porto Marghera.



L'accord confirme l'acquisition par Versalis d'une licence exclusive pour la construction d'une unité de recyclage mécanique avancée pour certains plastiques post-consommation issus du tri des déchets.



Cette licence acquise auprès de Forever Plast élargira le portefeuille de produits de Versalis à partir de matières premières recyclées et renforcera son leadership en Europe dans le recyclage mécanique du polystyrène pour des applications à haute valeur ajoutée, dont les emballages alimentaires.



L'usine, dont la mise en service est prévue en 2024, sera située à proximité du site pétrochimique de Porto Marghera et aura une capacité de 50 000 tonnes par an de déchets pré-triés, à partir desquels elle produira des composés polymères recyclés.





Valeurs associées ENI MIL +3.22%