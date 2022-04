Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: accord cadre autour du GNL en Egypte information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 15:51

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord cadre avec EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company) afin de maximiser la production de gaz et les exportations de GNL. L'accord vise à promouvoir les exportations de gaz égyptien vers l'Europe, et plus particulièrement vers l'Italie, dans le cadre de la transition vers une économie bas carbone.



Les parties ont convenu de valoriser les réserves de gaz égyptiennes en augmentant les activités gazières exploitées conjointement et en identifiant les opportunités de maximiser la production de gaz à court terme.



Dans la cadre de cet accord, il est aussi prévu qu'Eni optimise les campagnes d'exploration dans les blocs existants et dans les superficies nouvellement acquises dans les régions du delta du Nil, de la Méditerranée orientale et du désert occidental.